POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wetter (ots) - Ein falscher Bankmitarbeiter meldete sich am 10. Juni, gegen 10:00 Uhr bei einer 83-jährigen aus Wetter. Er teilte ihr mit, dass es ungewöhnliche Bankbewegungen geben würde. Angeblich wolle ein Onlineanbieter einen Geldbetrag von 4000 EUR abbuchen. Dies sei aber ein Fehler und müsse verhindert werden. Um dieses zu stoppen, müsse die Sparkasse nun ...

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