Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Hattingen (ots)
Am 12.06.2026, um 21:55 Uhr, ereignete sich auf der Bochumer Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei verletzte sich eine Person leicht. Der Fahrzeugführer eines E-Scooters befuhr die Bochumer Straße und fiel, aufgrund der dortigen Gleise und nasser Fahrbahn, von seinem E-Scooter und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
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