Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Reifen und Fahrradanhänger bei Kellereinbrüchen entwendet
Hattingen (ots)
Zwischen dem 11.06.2026, 17:00 Uhr und 12.06.2026, 14:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In der Delle" auf. Im Haus wurden mehrere Keller gewaltsam geöffnet. Es wurden Autoreifen und ein Fahrradanhänger entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell