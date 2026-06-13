Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Reifen und Fahrradanhänger bei Kellereinbrüchen entwendet

Hattingen (ots)

Zwischen dem 11.06.2026, 17:00 Uhr und 12.06.2026, 14:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In der Delle" auf. Im Haus wurden mehrere Keller gewaltsam geöffnet. Es wurden Autoreifen und ein Fahrradanhänger entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell