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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kinderfahrrad bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet

Hattingen (ots)

Zwischen dem 11.06.2026, 19:00 Uhr und 12.06.2026, 07:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Heggerstraße auf. Aus dem Hausflur wurde ein Kinderfahrrad der Marke Licorne in der Farbe türkis entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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