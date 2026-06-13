Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Kinderfahrrad bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet
Hattingen (ots)
Zwischen dem 11.06.2026, 19:00 Uhr und 12.06.2026, 07:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Heggerstraße auf. Aus dem Hausflur wurde ein Kinderfahrrad der Marke Licorne in der Farbe türkis entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)
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