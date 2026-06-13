POL-EN: Kinderfahrrad bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet

Hattingen (ots) - Am 12.06.2026, um 21:55 Uhr, ereignete sich auf der Bochumer Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei verletzte sich eine Person leicht. Der Fahrzeugführer eines E-Scooters befuhr die Bochumer Straße und fiel, aufgrund der dortigen Gleise und nasser Fahrbahn, von seinem E-Scooter und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte ...

mehr