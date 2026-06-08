Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Baumarkt- Täter schneiden Fassade auf

Ennepetal (ots)

Durch ein Loch in der Außenfassade gelangten Täter am 08.06.2026, gegen 02:25 Uhr in einen Baumarkt in der Neustraße in Ennepetal. Die Täter schnitten die Außenfassade auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst. Die Täter suchten im Objekt nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell