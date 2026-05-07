Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Falsche Schwiegertochter ruft an- hoher Geldbetrag für Medikamente übergeben

Ennepetal (ots)

Als angebliche Schwiegertochter gab sich am 5. Mai, gegen 10:00 Uhr eine weibliche Anruferin bei einer 83-jährigen Ennepetalerin aus. Sie teilte ihr mit, dass sie eine seltene Viruserkrankung habe und deswegen schwer erkrankt in einem Bochumer Krankenhaus liegen würde. Nun bräuchte sie für teure Infusionen sehr viel Geld. Das Geld würde eine männliche Person an der Wohnanschrift in der Wilhelmshöher Straße in Ennepetal abholen. Diese Information setzte die 83-jährige so unter Schock, dass sie gegen 12:30 Uhr einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag an den Abholer übergab. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,65 m, stämmige Figur, südländisches Erscheinungsbild. Bei der Abholung war er dunkel gekleidet und flüchtete nach Erhalt des Geldes in Richtung Fuhrstraße.

Erst später Stellte sich heraus, dass die Ennepetalerin Opfer eines Betruges geworden war. Sie informierte umgehend die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht nochmal deutlich: Weder Ärzte, noch Anwälte oder Polizeibeamte verlangen am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen für ihre Arbeit. Hierbei handelt es sich immer um einen Betrug. Wenn Sie solche Anrufe erhalten, dann legen Sie umgehend auf und kontaktieren Sie die Polizei unter der 110 und ggf. die benannten Angehörigen, damit diese Ihnen bestätigen, dass kein Geld benötigt wird.

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