Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Sprockhövel (ots)
Am 24.04.2026, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 47-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw die Wittener Straße in Fahrtrichtung Hobeuken. Im Einmündungsbereich zur Kortenstraße musste die 47-Jährige verkehrsbedingt halten. Ein 31-jähriger Bochumer, welcher sich mit seinem Krad hinter der 47-Jährigen befand, übersah dies und fuhr auf den Pkw auf. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. SZA
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