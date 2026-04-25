Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am 24.04.2026, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 47-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw die Wittener Straße in Fahrtrichtung Hobeuken. Im Einmündungsbereich zur Kortenstraße musste die 47-Jährige verkehrsbedingt halten. Ein 31-jähriger Bochumer, welcher sich mit seinem Krad hinter der 47-Jährigen befand, übersah dies und fuhr auf den Pkw auf. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. SZA

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