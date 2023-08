Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 12.08.2023, um 21:28 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Schwelmer Straße/ Am Hagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 41-jährige Unfallverursacherin aus Gevelsberg befährt mit ihrem Pkw, einem Opel, die Schwelmer Straße aus Fahrtrichtung Sprockhövel kommend. Vor ihr fährt eine 31-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Skoda. Im Bereich der Einmündung Schwelmer Straße/ Am Hagen beabsichtigen Beide nach rechts auf die Straße Am Hagen abzubiegen. Die vorrausfahrende 31-jährige Gevelsbergerin muss vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegerspur halten. Die Unfallverursacherin übersieht dies und fährt ihr auf. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der 33-jährige Beifahrer aus Gevelsberg, welcher sich ebenfalls im vorrausfahrenden Pkw befand, leicht. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell