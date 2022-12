POL-OG: Sinzheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Biberach, Prinzbach (ots) - Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin ist am Freitagmorgen auf der B415 bei Prinzbach in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und in der Folge mit ihren Wagen zur Seite gekippt. Die junge Frau hat sich bei dem sich gegen 8 Uhr zugetragenen Unfall leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Audi musste die Bundesstraße für wenige ...

mehr