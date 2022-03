Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Stuhl in Badezimmer angezündet

Ennepetal (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder sorgte in der Nacht zu Montag für einen Einsatz der Feuerwehr in der Loher Straße. Auslöser ist nach bisherigen Erkenntnissen ein brennender Stuhl in der Wohnung einer 68-jährigen Mieterin. Ob diese den Stuhl vorsätzlich in Brand gesetzt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer kam es zu einer enormen Rauchentwicklung. Kräfte der Feuerwehr öffneten gewaltsam die Wohnungstür und löschten den Brand. Durch die entstandene Rauchentwicklung blieb die Wohnung zunächst unbewohnbar. Andere Mieter wurden bei dem Brand nicht verletzt, auch die 68-Jährige blieb unverletzt. Da sie sich in einem psychisch auffälligen Zustand befand, wurde die mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell