Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zwei Brände in der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Am 17.04. zwischen 1 und 2 Uhr wurden in der Hagener Straße an zwei Stellen zeitnah hintereinander zwei Brände gemeldet. An der einen Örtlichkeit brannte ein Anhänger, an der anderen die Bepflanzung zwischen zwei Häusern. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Die genaue Brandursache konnte jeweils nicht festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Täter beide Brände vorsätzlich verursachten.

