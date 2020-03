Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Tankstelle

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Tankstellengebäude an der Kölner Straße ein. Sie hebelten einen Teil der Außenwand auf, so dass ein Loch ausreichend zum Einsteigen entstand. Sie gelangte so in die Büroräume der Tankstelle. Hier machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und flexten diesen auf. Aus dem Tresor entwendeten sie einen Bargeldbetrag in bislang nicht bekannter Höhe.

