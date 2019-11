Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Reschop auf. Sie durchsuchten die Räume der im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten sie Bargeld. Vermutlich flüchteten die Täter wieder durch die Eingangstür. Zur Tatzeit wurden Renovierungsarbeiten an dem Mehrfamilienhaus durchgeführt, wodurch die Haustür offen stand.

