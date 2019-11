Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zeugin notiert Kennzeichen nach Unfall

Gevelsberg (ots)

Eine 60-jährige Ennepetalerin beobachtete am Samstag, wie der Fahrer eines Seat auf einem Supermarktparkplatz beim Ausparken gegen einen abgestellten VW stieß. Der Fahrer stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern davon. Die Ennepetalerin notierte sich das Kennzeichen und übergab dieses dem 77-jährigen Halter, der die Polizei verständigte. Der Flüchtige, ein 52-jähriger Gevelsberger, konnte zusammen mit seinem Auto an der Halteranschrift angetroffen werden. Den Beamten fiel im Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers auf. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebracht.

