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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Findige Lkw-Fahrer öffnen Absperrung zum Parkplatz Rodablick

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 20:48 Uhr die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen informiert, dass findige Lkw-Fahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden die Absperrung zur PWC-Anlage "Rodablick" geöffnet haben, um dort zu parken.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen konnten auf dem Parkplatz zwei Lkw und ihre Fahrer festgestellt werden. Diese wurden vor Ort belehrt und verwarnt. Die Lkw-Fahrer mussten ihre Fahrt fortsetzen und einen anderen Parkplatz aufsuchen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Parkplatzzufahrt im Anschluss wieder verschlossen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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