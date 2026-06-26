Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kurzzeitige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Weimar (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Der Fahrer des Pkw Audi musste verkehrsbedingt abbremsen und dahinter fahrende Kleintransporter Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrer des Kleintransporters versuchte links, zwischen der Mittelleitplanke und dem vorausfahrenden Audi, auszuweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Jedoch gelang dies nicht und es kam zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, welche im Anschluss auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kamen.

Um die Gefahrenstelle zu beseitigen wurde die Fahrtrichtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt und die Fahrzeuge auf den Standstreifen gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 21.000 EUR.

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