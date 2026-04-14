Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: LKW kollidiert mit Mittelleitplanke - Vollsperrung und Tempolimit

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Gestern Nachmittag war die A9 in Fahrtrichtung Berlin von 16:35 Uhr bis ca. 17:40 Uhr voll gesperrt.

Ein Lkw, welcher mit einem Militärfahrzeug beladen war, kollidierte mit der Mittelleitplanke. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren gesundheitliche Probleme des Fahrers ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn nach links. Trotz dessen blieb der 53-jährige Fahrzeugführer unverletzt.

Nach einer knapp einstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn konnte der rechte Fahrstreifen freigegeben werden. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieben die beiden anderen Fahrspuren bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.

Aufgrund des entstandenen Leitplankenschadens an der Mittelleitplanke wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Beschädigungen auf 80 km/h reduziert. Diese Beschränkung bleibt bis zum Abschluss der Reparaturmaßnahmen bestehen.

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