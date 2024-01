Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Audi Fahrer unter Alkohol und Drogen auf A 4 bei Gera gestoppt!

Gera (ots)

Am heutigen frühen Mittwochmorgen fiel einem Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Thüringen ein ukrainischer Pkw Audi A6 auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. auf. Dieser näherte sich dem Funkstreifenwagen mit hoher Geschwindigkeit und eingeschalteten Fernliicht kurz vor der AS Gera/Leumnitz. Mit Erblicken des Funkstreifenwagens verlangsamte der genannte Pkw seine Geschwindigkeit abrupt, fuhr neben dem Funkstreifenwagen her und überholte diesen nur sehr langsam. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug an der AS Gera/Leumnitz einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug folgte nur kurz, um dann seine Fahrt Richtung Frankfurt a.M. unvermittelt fortzuführen. Den Beamten gelang es das Fahrzeug in der weiteren Folge kurz vor dem Kreuz Gera auf dem Standstreifen zu stoppen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zunächst Alkoholgeruch in der Atemluft und einen schwankenden Gang des 40-jährigen ukrainischen Fahrzeugführers fest. Der Fahrzeugführer verhielt sich vor Ort im Hinblick einen freiwilligen Atemalkoholtest unkooperativ. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der Fahrzeuführer hingegen zu und dieser verlief positiv. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet, der Führerschein vor Ort auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt, eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750,- Euro erhoben.

