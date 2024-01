Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter in Vollbrand

A4 Höhe Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Autobahnpolizei zu einem brennenden Kleintransporter auf die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. alarmiert. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. Zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala brannte das Fahrzeug aus. Nach Angaben des polnischen Fahrzeugführers ging dem Brand eine Kollision mit einem Wildtier voraus. Die Fahrbahn musste aufgrund der Rettungs- und Löschmaßnahmen für eine Stunde voll gesperrt werden. Außerdem wurden der Jagdberg- und Lobdeburgtunnel der Richtungsfahrbahn Frankfurt kurzzeitig gesperrt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell