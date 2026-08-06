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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Beratungsstelle

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter zunächst gewaltsam in einem in der Auenstraße in Suhl ein. Im Inneren verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Suchtberatungsstelle und entwendeten ein elektronisches Gerät aus einem Serverschrank. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0196479/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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