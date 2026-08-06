LPI-SHL: Einbruch in Einkaufsmarkt
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch werden unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0196499/2026 erbeten.
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