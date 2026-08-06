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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Raub gesucht

Meiningen (ots)

Dienstagabend gegen 23:50 Uhr lief ein 63-Jähriger auf der Bernhardstraße in Meiningen. Auf Höhe des Theaters hielt plötzlich ein Auto neben ihm an und mehrere Personen stiegen aus. Der Mann ging nach einem Schlag zu Boden. Die Täter entwendeten von ihm Bargeld und flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung Stadtzentrum. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw und mehrere Personen konnten in der Folge polizeilich festgestellt und das Auto sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Raubdelikt und den Tatbeteiligungen dauern an. Es werden dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beteiligten Personen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0196246/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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