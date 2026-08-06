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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien gefahren

Etterwinden (ots)

Mittwochabend meldete ein Zeuge der Polizei einen ohne Licht und in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der B 19 bei Etterwinden, welcher augenscheinlich eine Böschung hinabgefahren war. Die Polizisten konnten den Pkw und den zum Glück unverletzten Fahrer wenig später feststellen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit dem 42-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Polizisten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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