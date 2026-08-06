Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien gefahren

Etterwinden (ots)

Mittwochabend meldete ein Zeuge der Polizei einen ohne Licht und in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der B 19 bei Etterwinden, welcher augenscheinlich eine Böschung hinabgefahren war. Die Polizisten konnten den Pkw und den zum Glück unverletzten Fahrer wenig später feststellen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit dem 42-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Polizisten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

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