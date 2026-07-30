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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anzeige aufgenommen und Platzverweis erteilt

Hildburghausen (ots)

Mittwochnachmittag betrat ein stark alkoholisierter 47-Jähriger einen Imbiss in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der Mann zum Tresen und verlangte kostenlos Essen und Bier. Als ihm der Mitarbeiter den Alkohol nicht umsonst geben wollte, beschimpfte er die anwesenden Personen, woraufhin er des Ladens verwiesen wurde. Wenig später kehrte der 47-Jährige mit einem abgebrochenen Besenstiel und Tierabwehrspray zurück, wodurch sich die Imbiss-Mitarbeiter bedroht fühlten. Die alarmierte Polizei stellte bei dem Täter einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 47-Jährige erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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