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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pedelec von Bushaltestelle geklaut

Kaltennordheim (ots)

Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr stellte eine Frau ihr graues Pedelec gesichert an einer Bushaltestelle in der Feldabahnstraße in Kaltennordheim ab. Als es am nächsten Tag gegen 09:30 Uhr dort abgeholt werden sollte, waren nur noch die zuvor am Fahrrad angebrachten Taschen vor Ort. Das Pedelec im Wert von etwa 1.300 Euro hatten unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0190352/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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