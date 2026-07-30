Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer bei Wildunfall verletzt

Trusetal (ots)

Ein Pedelec-Fahrer befuhr am späten Mittwochabend die Brotteroder Straße in Truseltal, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, weshalb der Mann stürzte und sich schwer verletzte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Da die Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von fast einem Promille feststellten, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

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