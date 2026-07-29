Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Autos angegriffen - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Bernhardstraße in Meiningen abgestellten Autos. Aus dem Fahrzeug wurden Kleidung im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ebenfalls die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mittleren Rasen" geparkten Autos. Aus dem Inneren nahmen die Täter Ergotherapie-Rezepte mit. Am Dienstag gegen 01:30 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe von einem im Oberen Weißen Weg in Meiningen geparkten Autos und entwendeten einen Rucksack samt Inhalt. In der Nähe stellten die Polizeibeamten einen weiteren angegriffenen Pkw fest - aus diesem fehlt nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Eine weitere Anzeige wegen einer eingeschlagenen Autoscheibe nahmen die Polizisten Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Meiningen auf. Das Handschuhfach wurde durchwühlt, aber auch in diesem Fall wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden an den Autos wird jeweils auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und ermittelt wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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