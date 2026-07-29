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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Autos angegriffen - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag beschädigten bislang
unbekannte Täter eine Scheibe eines auf einem Parkplatz in der
Bernhardstraße in Meiningen abgestellten Autos. Aus dem Fahrzeug
wurden Kleidung im Wert von etwa 150 Euro entwendet.

Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Montagnachmittag bis 
Dienstagmorgen ebenfalls die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der
Straße "Am Mittleren Rasen" geparkten Autos. Aus dem Inneren nahmen 
die Täter Ergotherapie-Rezepte mit.

Am Dienstag gegen 01:30 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe von
einem im Oberen Weißen Weg in Meiningen geparkten Autos und
entwendeten einen Rucksack samt Inhalt. In der Nähe stellten die
Polizeibeamten einen weiteren angegriffenen Pkw fest - aus diesem
fehlt nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Eine weitere Anzeige wegen einer eingeschlagenen Autoscheibe nahmen
die Polizisten Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Berliner
Straße in Meiningen auf. Das Handschuhfach wurde durchwühlt, aber
auch in diesem Fall wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts
entwendet.

Der verursachte Sachschaden an den Autos wird jeweils auf etwa 500
Euro geschätzt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den
Taten und ermittelt wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls
aus Kraftfahrzeugen. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen
haben oder Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten,
sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 bei der
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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