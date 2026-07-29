LPI-SHL: Zwei positive Drogenvortests

Heldburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Mittwochmorgen eine Garage in der Straße "Am Hainroth" in Heldburg. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnhäuser verhindern. Die Garage samt der zwei darin abgestellten Autos wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Suhler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

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