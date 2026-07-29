LPI-SHL: Zwei positive Drogenvortests
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagvormittag einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer und wenig später einen 22-jährigen Autofahrer in Suhl. Bei beiden Kontrollen reagierte ein jeweils durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Beide Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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