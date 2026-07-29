LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren
Suhl (ots)
Dienstagnachmittag führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 45-jährigen Mopedfahrer in Suhl durch. Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Fahrerlaubnis, weshalb die Polizisten ihm die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige bearbeiten.
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