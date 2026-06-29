LPI-SHL: Kennzeichentafel entwendet
Breitenbach (ots)
In der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag entwendeten unbekannte Täter die hintere Kennzeichentafel (slowakisches Kennzeichen) eines in der Straße "Zum Vessertal" in Breitenbach (Schleusingen) geparkten Autos. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0160910/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell