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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit getöteter Person

Waffenrod (ots)

Am 28.06.2026 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer die L2053 von Waffenrod in Richtung Eisfeld. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 16-jährige versuchte noch gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. In der weiteren Folge stürzte der Kradfahrer und rutschte in die rechte Leitplanke. Hierbei zog sich der 16-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu. Durch Ersthelfer und später durch den Notarzt eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 16-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke für ca. 3,5h voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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