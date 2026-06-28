Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit getöteter Person

Waffenrod (ots)

Am 28.06.2026 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer die L2053 von Waffenrod in Richtung Eisfeld. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 16-jährige versuchte noch gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. In der weiteren Folge stürzte der Kradfahrer und rutschte in die rechte Leitplanke. Hierbei zog sich der 16-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu. Durch Ersthelfer und später durch den Notarzt eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 16-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke für ca. 3,5h voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell