Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall - mehrere Verletzte und eine Verstorbene

Bad Salzungen (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B62 zwischen Bad Salzungen und Hämbach ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache gerät die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert sie seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw und gerät ins Schleudern. Ein weiterer nachfolgender Pkw kann nicht mehr Ausweichen und kollidiert frontal mit der Unfallveruracherin. Bei dem Verkehrsunfall kam eine Person ums Leben. Weitere 5 Person wurde zum Teil schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem schweren Verkehrsunfall aufgenommen und bittet darum, dass sich Unfallzeugen bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 dringend melden.

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