LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall - mehrere Verletzte und eine Verstorbene
Bad Salzungen (ots)
Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B62 zwischen Bad Salzungen und Hämbach ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache gerät die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert sie seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw und gerät ins Schleudern. Ein weiterer nachfolgender Pkw kann nicht mehr Ausweichen und kollidiert frontal mit der Unfallveruracherin. Bei dem Verkehrsunfall kam eine Person ums Leben. Weitere 5 Person wurde zum Teil schwer verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem schweren Verkehrsunfall aufgenommen und bittet darum, dass sich Unfallzeugen bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510 dringend melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell