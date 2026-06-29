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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen den Baum geprallt

Kaltenwestheim (ots)

Sonntagabend fuhr ein 66-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde eingeklemmt und nach der Bergung aus dem Wrack mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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