LPI-SHL: Unfall mit Folgen
Schönbrunn (ots)
Am 26.06.2026 ereignete sich um 18:45 Uhr in der Büchelbachstraße in Schönbrunn ein Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Ebike-Fahrer und einer 52jährigen Pkw-Fahrerin. Demnach befuhr der Ebikefahrer die Büchelbachstraße in Richtung Hauptstraße und kollidierte hier mit der 52jährigen Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr. Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen nahmen den Unfall auf. Bei der Prüfung der Fahrtauglichkeit wurde augenscheinlich der Grund für das Fehlverhalten des Ebike-Fahrers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,60 Promille. Zudem lief ein Drogenspeicheltest positiv auf THC. Der 38-jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkhrs verantworten. Schließlich wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt.
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