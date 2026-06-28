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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Folgen

Schönbrunn (ots)

Am 26.06.2026 ereignete sich um 18:45 Uhr in der Büchelbachstraße in Schönbrunn ein Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Ebike-Fahrer und einer 52jährigen Pkw-Fahrerin. Demnach befuhr der Ebikefahrer die Büchelbachstraße in Richtung Hauptstraße und kollidierte hier mit der 52jährigen Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr. Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen nahmen den Unfall auf. Bei der Prüfung der Fahrtauglichkeit wurde augenscheinlich der Grund für das Fehlverhalten des Ebike-Fahrers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,60 Promille. Zudem lief ein Drogenspeicheltest positiv auf THC. Der 38-jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkhrs verantworten. Schließlich wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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