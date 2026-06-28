Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Veilsdorf (ots)

Am 27.06.2026 wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen gegen 15:50 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass soeben ein gelber Pkw in der Ortslage Veilsdorf in der Straße Am Berg gegen eine Laterne gefahren sein soll. Dann wäre der Fahrzeugführer davon gefahren und vor Ort würde sich sein Kennzeichen befinden. Die eingesetzten Beamten konnten recht zügig im Zusammenwirken mit mehreren Zeugen den Fahrzeugführer auf dem nahegelegenen Festivalgelände noch in seinem Fahrzeug sitzend feststellen. Auch hier fiel er nicht positiv auf, dass er augenscheinlich schwer alkoholisiert über das Festivalgelände fuhr und es fast schon zu kleineren Zusammenstößen mit Festivalbesuchern gab. Zudem fiel er durch sein verbal aggressives Verhalten auf. Schnell wurde der Grund für das Verhalten des 46jährigen VW Fahrer bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Im Fahrzeug befanden sich unzählige Bierdosen. Es erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme. Die Sicherstellung seines Führerschein war nicht von Nöten. Diesen hatte er bereits Wochen zuvor bei der Polizei aufgrund eines ähnlichen Deliktes verloren. Der 46jährige muss sich nun verantworten wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Beleidiung von Festivalbesuchern und der eingesetzten Beamten. Zum Abschluss der polzeilichen Maßnahmen wurden dem Fahrer alle Fahrzeugschlüssel abgenommen und sichergestellt, um die Sicherheit der Festivalbesucher zu gewährleisten.

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