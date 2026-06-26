LPI-SHL: Unfall beim Linksabbiegen
Suhl (ots)
Eine 61-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagnachmittag an der Ampelkreuzung bei grün von der Rudolf-Virchow-Straße nach links in Richtung Klinikum abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Autofahrer, der geradeaus in Richtung Von-Kleist-Straße fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell