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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Linksabbiegen

Suhl (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagnachmittag an der Ampelkreuzung bei grün von der Rudolf-Virchow-Straße nach links in Richtung Klinikum abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Autofahrer, der geradeaus in Richtung Von-Kleist-Straße fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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