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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Wasungen (ots)

Zwei Autofahrerinnen fuhren Donnerstagmittag hintereinander auf der Bundesstraße 19 zwischen Walldorf und Wasungen und überholten einen Lkw über die linke der beiden Fahrspuren. Als bislang ungeklärter Ursache bremste die vorausfahrende 58-Jährige ihren Pkw plötzlich stark ab. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kann die dahinter fahrende 23-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus. Um das nicht mehr fahrbereite Auto der 23-Jährigen kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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