LPI-SHL: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Schleusingen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Donnerstag einen schwarzen BMW der auffällig durch Schleusingen gefahren war und die Insassen augenscheinlich Grundstücke und Fahrzeuge ausgekundschaftet hatten. Am Freitag (26.06.2026) gegen 02:30 Uhr rief die Frau erneut an und meldete drei männliche Personen, die mit dem Fahrzeug gekommen waren. Sie hatten in der Haardtstraße ein Firmengrundstück betreten . Die Polizei stellte die drei Männer im ...

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