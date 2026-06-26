LPI-SHL: Auffahrunfall auf der Bundesstraße
Wasungen (ots)
Zwei Autofahrerinnen fuhren Donnerstagmittag hintereinander auf der Bundesstraße 19 zwischen Walldorf und Wasungen und überholten einen Lkw über die linke der beiden Fahrspuren. Als bislang ungeklärter Ursache bremste die vorausfahrende 58-Jährige ihren Pkw plötzlich stark ab. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kann die dahinter fahrende 23-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus. Um das nicht mehr fahrbereite Auto der 23-Jährigen kümmerte sich der Abschleppdienst.
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