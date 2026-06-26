Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksame Zeugin

Schleusingen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Donnerstag einen schwarzen BMW der auffällig durch Schleusingen gefahren war und die Insassen augenscheinlich Grundstücke und Fahrzeuge ausgekundschaftet hatten. Am Freitag (26.06.2026) gegen 02:30 Uhr rief die Frau erneut an und meldete drei männliche Personen, die mit dem Fahrzeug gekommen waren. Sie hatten in der Haardtstraße ein Firmengrundstück betreten . Die Polizei stellte die drei Männer im Alter von 32, 33 und 40 Jahren kurze Zeit später in der Nähe des BMW fest. In dem Pkw fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren entstempelt. Zu Einbruchshandlungen im Bereich Haardtstraße /An der Haardt war es bis zur Feststellung der Personen durch die Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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