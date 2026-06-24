LPI-SHL: Kennzeichen gehörte nicht zum Auto

Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entschlossen sich am späten Dienstagabend zur Kontrolle eines Fahrradfahrers in Meiningen, da dieser augenscheinlich sehr unsicher fuhr. Ein mit dem 70-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte ...

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