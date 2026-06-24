LPI-SHL: Kennzeichen gehörte nicht zum Auto
Oberhof (ots)
Dienstagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 42-jährigen Autofahrer in Oberhof. Die Polizisten stellten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Auto ausgegeben waren. Sie untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige unter anderem wegen der Urkundenfälschung.
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