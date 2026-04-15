LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter zerstörten Dienstagabend zwischen 20:25 Uhr ud 20:30 Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise die Heckscheibe eines in der Buddeusstraße in Zella-Mehlis geparkten Pkw Renault. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091886/2026 entgegen.
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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