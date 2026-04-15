LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

Suhl (ots) - Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen weißen Pkw BMW, der auf einem Pakrplatz in der Schleusinger Straße in Suhl abgestellt war. Das Auto ist beidseitig vom Heck bis zur Motorhaube beschädigt, weshalb der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

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