LPI-SHL: Stark alkoholisiert gefahren

Leimbach (ots) - Montag, zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter ein in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Salzunger Straße in Leimbach abgestellten Opel Corsa. Vermutlich mit einer Kunststoffmatte beschädigten die Unbekannten die Beifahrerseite, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des ...

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