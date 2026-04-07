LPI-SHL: Stark alkoholisiert gefahren
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Montagabend einen Autofahrer bei Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell