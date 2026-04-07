LPI-SHL: Auto zerkratzt

Suhl (ots) - Eine Autofahrerin wollte am frühen Montagabend von der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl nach links auf die Würzburger Straße abbiegen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer des Gehwegs. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme ...

mehr