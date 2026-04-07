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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter hielten in der Nacht von Montag auf Dienstag
(07.04.2026) gegen Mitternacht in der Hauptstraße in Zella-Mehlis mit
ihrem, nach derzeitigen Erkenntnissen, mit vier Personen besetzten 
Fahrzeug an. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und versuchten einen 
dort laufenden 39-Jährigen zu schlagen. Letztendlich traf eine Person
den 39-Jährigen mit einer Flasche im Gesicht, wodurch der Geschädigte
leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit 
einem vermutlich blauen Ford Transit vom Tatort. 
Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:
- ca. 25-30 Jahre alt
- kräftige Statur
- Glatze
- bekleidet mit einer weißen Jacke
Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:
- ca. 25-30 Jahre alt
- schlanke Statur
- blonde Haare
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die 
Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können. Bitte
melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe 
des Aktenzeichens 0084545/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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