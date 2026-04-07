Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter hielten in der Nacht von Montag auf Dienstag (07.04.2026) gegen Mitternacht in der Hauptstraße in Zella-Mehlis mit ihrem, nach derzeitigen Erkenntnissen, mit vier Personen besetzten Fahrzeug an. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und versuchten einen dort laufenden 39-Jährigen zu schlagen. Letztendlich traf eine Person den 39-Jährigen mit einer Flasche im Gesicht, wodurch der Geschädigte leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem vermutlich blauen Ford Transit vom Tatort. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - ca. 25-30 Jahre alt - kräftige Statur - Glatze - bekleidet mit einer weißen Jacke Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: - ca. 25-30 Jahre alt - schlanke Statur - blonde Haare Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0084545/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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