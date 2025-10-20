Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 31-jährigem Mann (Foto)

Wernshausen (ots)

Seit Freitag, 17.10.2025, wird der 31 Jahre alte Mortaza N. aus Wernshausen vermisst. Dieser verließ gegen 10 Uhr seine Wohnanschrift in Wernshausen, Alte Kammgarnspinnerei. Letztmalig wurde der Vermisste im Laufe des Freitags in Breitungen, im dortigen Naturschutzgebiet, gesehen. Mortaza ist ca. 175 cm groß, hat kurze schwarze Haare und ist von schlanker Gestalt. Weiterhin trug er zuletzt ein graues Sweatshirt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0271079/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell