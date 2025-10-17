Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bewaffneter Überfall - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Römhild (ots)

Freitagmorgen (17.10.2025) kurz nach 09:00 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Getränkemarkt in der Meininger Straße in Römhild. Er drohte der Angestellten mit einem pistolenartigen Gegenstand und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Danach verstaute er die Einnahmen in einer Tüte und in diesem Moment betrat ein Kunde das Geschäft. Der Zeuge bemerkte, was da vor sich ging und verließ die Räumlichkeiten sofort. Nachdem der Täter das gesamte Geld an sich genommen hat drohte er dem Zeugen, der mittlerweile vor der Tür stand, mit der Waffe und forderte ihn auf zu verschwinden. Der unbekannte Täter flüchtete schließlich durch die Hintertür. Glücklicherweise blieb die Angestellte und auch der Zeuge körperlich unverletzt. Die Polizei sucht derzeit mit Hunden und dem Hubschrauber nach dem Unbekannten. Zudem ist die Kriminalpolizei vor Ort, um Spuren zu sichern. Es werden dringend Zeugen, vor allem der Mann, der den Markt betrat, gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 1,80 Meter groß - schlank - sprach akzentfreies deutsch - schwarze Hose - schwarze Schuhe - graue Skimaske - dunkle Jacke mit roter Aufschrift. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Meiningen wird die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Täter zu unterstützen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell