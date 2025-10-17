PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bewaffneter Überfall - Zeugen gesucht

Römhild (ots)

Freitagmorgen (17.10.2025) kurz nach 09:00 Uhr betrat ein maskierter 
Mann einen Getränkemarkt in der Meininger Straße in Römhild. Er 
drohte der Angestellten mit einem pistolenartigen Gegenstand und 
forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Danach verstaute er die 
Einnahmen in einer Tüte und in diesem Moment betrat ein Kunde das 
Geschäft. Der Zeuge bemerkte, was da vor sich ging und verließ die 
Räumlichkeiten sofort. Nachdem der Täter das gesamte Geld an sich 
genommen hat drohte er dem Zeugen, der mittlerweile vor der Tür 
stand, mit der Waffe und forderte ihn auf zu verschwinden. Der 
unbekannte Täter flüchtete schließlich durch die Hintertür. 
Glücklicherweise blieb die Angestellte und auch der Zeuge körperlich 
unverletzt. Die Polizei sucht derzeit mit Hunden und dem Hubschrauber
nach dem Unbekannten. Zudem ist die Kriminalpolizei vor Ort, um 
Spuren zu sichern. Es werden dringend Zeugen, vor allem der Mann, der
den Markt betrat, gebeten, sich umgehend bei der Polizei in 
Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 1,80 Meter groß
- schlank
- sprach akzentfreies deutsch
- schwarze Hose
- schwarze Schuhe
- graue Skimaske
- dunkle Jacke mit roter Aufschrift.
Mit Beschluss des Amtsgerichtes Meiningen wird die Öffentlichkeit 
gebeten, die Suche nach dem Täter zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

