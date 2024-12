Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

Räsa (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Ford die Straße "Am Ulsterberg" in Räsa und bog auf die Sünnaer Straße nach links ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer auf der Sünnaer Straße befindlichen Fahrerin eines Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Pkws frontal kollidierten. Die Fahrerin des Mitsubishi erlitt eine Verstauchung am linken Daumen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

