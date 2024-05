LPI-SHL: Unfall deckt Alkoholfahrt auf

Ellingshausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 09.05.2024 bis 15.05.2024 Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Hauptstraße in Ellingshausen. Danach öffneten sie den Schuppen und verwüsteten den Innenraum. Die Täter schlugen im Anschluss die Kellertür ein und gelangten über diesen Zugang schließlich bis auf den Dachboden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die ...

