Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagabend eine 28-jährige Frau, die in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen mit einem E-Scooter unterwegs war. Am Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht, was eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich zog.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell