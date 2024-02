LPI-SHL: Auffahrunfall mit erheblichen Sachschaden

Meiningen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit vom 02.02.2024, 20:40 Uhr, bis 03.02.2024, 03:00 Uhr, den PKW einer 22-Jährigen. Diese stellte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Kreuzstraße in Meiningen ab. Den Spuren nach zu urteilen stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen das vordere Kennzeichen des VW und verließ danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, den ...

mehr