Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Gartenhütte in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen ein. Sie richteten ein Schaden von ca. 50 Euro an und bedienten sich zudem aus der Eistruhe. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei in Hildburghausen (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0212589 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell