Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tisch gestohlen - Zeugensuche

Dermbach (ots)

Bereits in der Nacht vom 25.12.2022 auf den 26.12.2023 wurde in der Geisaer Straße in Dermbach, aus dem Eingangsbereich der katholischen Kirche ein Tisch entwendet. Der schwere Tisch besteht aus einem schmiedeeisernen Gestell und einer massiven Holzplatte. Zur Tatzeit fand in geringer Entfernung, in der Kirche gegenüberliegenden Schlosshalle eine Discoveranstaltung statt. Durch Besucher dieser Veranstaltung könnten Beobachtungen gemacht worden sein, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten. Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen (03695 551-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell